Braunbärin „Martha“ nach 17 Jahren gerettet

Vier Pfoten hat die 17-jährige Braunbärin „Martha“ nahe Stryi in der Westukraine gerettet und in den Bärenwald Domazhyr bei Lwiw gebracht, teilte die Tierschutzorganisation am Mittwoch mit. Sie war in Gefangenschaft geboren worden und musste bis 2008 als Zirkusbärin auftreten. Danach kauften Restaurantbesitzer das Tier und hielten es 13 Jahre lang in einem leeren Betongehege mit ausgetrocknetem Pool als Gästeattraktion.