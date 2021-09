Neues Werk in Bulgarien hat vorbeugende Wirkung

Auf einer Fläche von 130.000 Qudratmetern werden im Zuge des Gemeinschaftsprojekts 40 Millionen € investiert. Für Zulieferer gibt’s die Möglichkeit, sich am Standort anzusiedeln, lässt die von Mattighofen aus agierende Pierer Mobility AG wissen, die in Plovdiv plant, bis zu 350.000 Fahrräder pro Jahr herzustellen. 2023 soll das Werk in Betrieb gehen.