Aggressiver Fahrlehrer bei Ausbildung festgenommen

Die Linzer Polizei konnte am 25. August 2021 gegen 9:20 Uhr an der Kreuzung Elisabethstraße-Museumstraße Richtung Untere Donaulände beobachten, wie bei der dortigen Ampel ein Fahrschulauto trotz Gelblicht nach links in die Museumstraße abbog. Um dem neuen Fahrschüler diesen Umstand mitzuteilen wurde versucht, das Fahrschulauto anzuhalten. Trotz Blaulicht und Aufblenden der Scheinwerfer hielten der 16-jährige Fahrschüler und sein 46-jähriger Fahrschullehrer nicht an.