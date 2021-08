Herzschmerz & Wikinger: Gewinnen zum Kinostart

Kultig geht es bei unserem zweiten Film-Highlight der Woche weiter. 1974 feierte der kleine Wickie im deutschen Fernsehen seine Premiere: 78 Folgen sollten es werden. Die Vorlage war ein in den 1960ern von einem schwedischen Autor verfasstes Kinderbuch. Nun leiht Julius Weckauf („Der Junge muss an die frische Luft“) dem schlauen Wikinger seine Stimme in einer animierten Neuauflage fürs Kino.