Steirische Gastro sucht die Superstars von morgen!

Aktiv tätig werden will daher Christof Widakovich vom bekannten Grossauer-Gastroclan - dieser allein könnte sofort 100 Leute in den insgesamt 21 Betrieben aufnehmen. Seine Initiative: 50 Jugendliche, die ob ihrer beruflichen Karriere noch nicht ganz schlüssig sind, können sich melden. Sie dürfen einen Tag lang mit Profis Gastroluft schnuppern, im berühmten Grazer Schlossbergrestaurant mitkochen, sie lernen das kleinen „Wein-Einmaleins“ dabei genauso wie sie Einblicke ins kreative Serviettenfalten bekommen. Gekocht wird mit herrlichen Produkten aus der Region für ein ganz spezielles, exklusives Menü.Top-Essen für Eltern Dazu dürfen sie die Eltern oder zwei Begleitpersonen einladen. Natürlich mit dem Hintergrund: „Wir wollen die jungen Leute für unseren Beruf begeistern! Sie dafür gewinnen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die Welt steht ihnen offen!“