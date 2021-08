Streit eskaliert: Mutter drohte Tochter mit Messer

Wilde Szenen spielten sich am Montagabend in einer Wohnung in Graz-Liebenau ab: Eine 20-Jährige und ihre 51-jährige Mutter gerieten in einen heftigen Streit, der rasch eskalierte. Als die beiden Frauen aufeinander losgingen, hatte die 51-jährige Bulgarin plötzlich ein Küchenmesser in der Hand und drohte ihrer Tochter. Diese flüchtete, während die 51-Jährige selbst die Polizei rief.