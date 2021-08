Sommerschule ist erster Covid-Testlauf

Die am Montag gestartete Sommerschule ist so etwas wie der Problelauf für die neuen Sicherheitsregeln, die ab dem Schulstart in knapp zwei Wochen gelten. „In der Sommerschule werden – wie in den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres – Schüler und Lehrer unabhängig von ihrem Impfstatus dreimal wöchentlich getestet“, erklärt Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP).