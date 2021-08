„Er kann nix“: Hund einfach wieder ausgesetzt

Kremserin war schneller

Auch in Vösendorf rief sie an: „Wir hätten den Hund zurückgenommen, hatten auch bereits jemanden zur Abholung organisiert“, so Bayer. Doch die Kremserin war schneller, hatte den Mischling noch am Tag der Telefonate einfach am Pfarrplatz ausgesetzt. Mitarbeiter des örtlichen Tierheims holten ihn ab, wenig später wurde er nach Vösendorf zurückgebracht.