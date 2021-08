Dienstleistungszentrum in Viktring ist fertig!

Eröffnung am Mittwoch

Noch vor Beginn des neuen Schuljahrs geht’s los. Ein Drogeriemarkt eröffnet am Mittwoch, die Firma Wienerroither wird ihre Filiale am 16. September aufsperren. Nach der „Kärntnerei“ in der St. Veiter Straße wird der Pörtschacher Bäckereibetrieb in kurzer Zeit einen zweiten großen Standort in Klagenfurt eröffnen. Insgesamt hat Wienerroither damit schon 14 Geschäfte in Kärnten. Auch eine Versicherung wird sich ansiedeln.