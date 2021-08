Hollaus zitternd auf Rang zwei

Etwas mehr als fünf Minuten später brach plötzlich noch einmal großer Jubel im Ziel aus: Lokalmatador Lukas Hollaus, nach der Radeinheit noch auf Platz vier, warf am Schluss die „Fuaßmaschin“ an und holte in seiner Geburtsstadt den herausragenden zweiten Rang. „Ich habe mir das so lange gewünscht, vor heimischen Publikum hier aufs Podest zu kommen“, jubelte Salzburgs Olympia-Starter von Tokio. Neben der Distanzumstellung (Hollaus tritt normalerweise über die halbe Strecke an), waren vor allem die klimatischen Verhältnisse eine große Umstellung für ihn. Waren’s in Japan noch Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit, grüßte Zell mit vergleichsweise klirrend kalten zehn Grad und Regenschauern. „Ich hatte kein Gefühl mehr in den Fingern und Zehen, bin barfuß in den Schuhen gelaufen.“ Für Hollaus ist die Saison für heuer vorbei, er braucht nach den Strapazen der letzten Monate dringend eine Pause.