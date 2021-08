Geisterfahrer mit 2,5 Promille kommt von Straße ab

Auto landet in Teich

In Weikersdorf am Steinfeld im Bezirk Wiener Neustadt kam ein Kleinbus ins Schleudern, landete auf der Seite, die Feuerwehr rückte zur Bergung aus. So auch in Geras im Waldviertel: Hier landete ein Auto im Teich, beide Insassen waren eingeschlossen und mussten von den Florianis aus dem Wrack befreit werden. Auch hier musste der Christophorus-Rettungshelikopter landen. Bei einer Notbremsung in Wampersdorf kam indes ein Motorrad zu Sturz - während der Lenker mit dem Schrecken davonkam, wurde die Beifahrerin schwer verletzt.