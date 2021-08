Reiter will Legenden-Duo in Vorruhestand schicken

Endlich! Erstmals in dieser Saison steht der Dornbirner Beachvolleyballer Jakob Reiter mit seinem Tiroler Partner Michael „Mucho“ Murauer im Semifinale eines Austrian Beach Tour Pro 160er-Turniers. In Wien zog das Duo in einem hart umkämpften Viertelfinale dank eines 21:18, 19:21 und 15:11-Erfolgs über die Paarung Kunert/Grössig in die Runde der letzten vier ein. Dort können Reiter und Murauer heute zwei rot-weiß-rote Beach-Legenden in den Vorruhestand schicken.