Wetter und Corona: Freibäder ziehen düstere Bilanz

Private Pools boomen

Doch nicht nur Regen und Wortgefechte wegen der 3-G-Regel an den Kassen schmälerten das Geschäft. „Urlaube am Meer waren heuer wieder möglich, zudem boomen private Pools in den Gärten“, so Staska. Und auch in die Natur – also zu Teichen und Badeplätzen an Bächen – zieht es die Niederösterreicher. Jetzt hoffen Staska und seine Kollegen auf eine passable Hallenbad- und Thermensaison – wenn möglich ohne Lockdown.