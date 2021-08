Disco-Gutscheine für Impfwillige

Wer das Nachtleben in vollen Zügen genießen will, ist im Idealfall schon geimpft. Für alle, die noch nicht immunisiert sind, startet die Landeshauptstadt jetzt eine Aktion, bei der man Gutscheine für die Disco James Dean gewinnen kann, wenn man sich „piksen“ lässt. Die Aktion richtet sich an Unter-30-Jährige.