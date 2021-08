Rolling Stones würdigen verstorbenen Charlie Watts

Die Rolling Stones haben mit einer bewegenden Videocollage an den kürzlich gestorbenen Schlagzeuger Charlie Watts erinnert. In dem zweiminütigen Clip, der am Freitagabend auf den Social-Media-Kanälen der Band geteilt wurde, sind unter anderem Bilder und Ausschnitte von Auftritten und Interviews aus den knapp 60 Jahren zu sehen, die der Drummer der legendären Rockband angehörte.