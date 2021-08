Russen fliegen auf „Schotterbaron“ Lasselsberger

Der persönliche Besuch von Wladimir Putin, Grußworte vom österreichischen Kanzler Sebastian Kurz und viel Tamtam sorgten Anfang August für gehöriges Aufsehen in russischen und heimischen Wirtschaftskreisen. Still und heimlich war zuvor dem Mostviertel-Magnaten Josef Lasselsberger aus dem beschaulichen Niederndorf, Bezirk Melk, nämlich ein veritabler Coup in der Provinz im Osten gelungen. Während aber sogar die russische Botschaft in Wien über den groß angelegten Festakt berichtete, herrscht nun seitens der umtriebigen Baustoff-Produzenten eher Schweigen. Aufgrund der „noblen Zurückhaltung“ und einem angeblich dichten Flugplan auf dem firmeneigenen Helikopter-Landeplatz in Pöchlarn kursieren derzeit wilde Gerüchte an den Stammtischen der Region: „Der Putin war jetzt heimlich beim ,Schotterbaron‘. Der Lasselsberger hat ja gute Kontakte“, so der Tenor.