52-Jähriger starb bei Unfall auf nasser Straße

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 4.15 Uhr auf der regennassen Fahrbahn der Salzkammergut Bundesstraße Richtung Ebensee. Im Gemeindegebiet von Ebensee geriet der Arbeiter ins Schleudern und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Wagen eines 52-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Der 52-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.