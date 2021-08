Unicef-Kulturwoche in Filzmoos mit Musik-Sternchen

Peter Donabauer, Tourismuschef in Filzmoos, freut sich, dass Filzmoos zu einem Geheimtipp und Fixtermin (jeweils Ende August - Anfang September) für Musikliebhaber geworden ist. „Selten hat man an einem Abend die Möglichkeit, ein Potpourri verschiedenster Musikgenres auf höchstem Niveau mit internationalen Stars von Opernhäusern, Musicals- und Showbühnen live miterleben zu dürfen.“ Initiator und Moderator des Unicef-Konzertes ist der Wahl-Filzmooser Heribert Klein. Klein ist Mitglied des Unicef-Komitees in Deutschland. Er war PR-Chef der Commerzbank in Nordrhein-Westfalen und verbringt seinen Urlaub seit Jahrzehnten im salzburgerischen Filzmoos. Ihm ist es zu verdanken, dass internationale Künstler aus aller Welt eine Urlaubswoche in Filzmoos verbringen und sich ohne Bezahlung in den Dienst der guten Sache stellen.