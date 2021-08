Angebot für Mbappe erhöht: Real macht jetzt Ernst!

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat nach einem Medienbericht sein Angebot für den französischen Weltmeister Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain um zehn Millionen auf 170 Millionen Euro erhöht. Das berichtete der britische Sender „Sky Sports“ am Donnerstag ohne Nennung von Quellen. Ein erstes Angebot der „Königlichen“ in Höhe von 160 Millionen Euro hatte PSG am Mittwoch zurückgewiesen.