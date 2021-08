Vergewaltigungsvorwürfe: ManCity-Star suspendiert

Der Premier-League-Verein Manchester City hat seinen Verteidiger Benjamin Mendy vorläufig suspendiert. Der französische Fußball-Nationalspieler werde für die Dauer polizeilicher Ermittlungen frei gestellt, hieß es in einer Mitteilung des englischen Erstligisten am Donnerstag. Die Polizei bestätigte, dass gegen den 27-Jährigen ermittelt wird. Er solle am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es in einer Mitteilung der Cheshire Police