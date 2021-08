Größter Auftrag der Firmengeschichte

150 Gerichtssäle in Puerto Rico sollen nun in einer ersten Phase mit 1300 WolfVision-Geräten ausgestattet werden. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 2,2 Millionen US Dollar. „Wir rechnen fest damit, dass wir auch den zweiten Teil der Ausschreibung gewinnen werden und somit in Gänze rund 2800 Systeme mit einem Gesamtwert von 5,5 Millionen Dollar in die Karibik liefern dürfen“, berichtet Geschäftsführer Michael Lisch. Für das Vorarlberger Unternehmen, das überwiegend Universitäten oder Unternehmen wie Audi und Apple beliefert, wäre dies der größte Auftrag der Firmengeschichte.