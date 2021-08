Lena Meyer-Landrut zeigt sich ganz verändert

Steht der neue Look etwa für einen neuen Lebensabschnitt? In den letzten Wochen war bei der ESC-Siegerin von 2010, die sich davor mehrer Monate Pause gegönnt hatte, immerhin einiges los. Unter anderem brachte Lena ihre Modekollektion „a lot less“ auf den Markt. Außerdem gibt es für ihre Fans auch wieder neue Musik: Am 4. Juni feierte ihre neue Single „Strip“ Premiere.