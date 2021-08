Von Transporter gerammt: Biker schwer verletzt

Der Lenker (49) des Transporters wollte laut Polizei in einer Kurve nach links abbiegen. „Er blinkte und hielt kurz an. Anschließend setzte er seinen Klein-Lkw in Bewegung. In diesem Moment fuhr ein Motorradlenker - ein 54-jähriger Deutscher, mit einer Beifahrerin (53) am Rücksitz - in die entgegengesetzte Richtung“, heißt es im Bericht der Exekutive.