Bio für den Nachwuchs auch auf Bundesebene

„Bio-Essen ist einfach wahnsinnig wichtig. Besonders bei uns in der Schule oder auch schon im Kindergarten“, weiß die 10-jährige Ella Felder. Schon in so jungen Jahren ist ihr bewusst, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Ihr großer Wunsch ist, dass für alle Kinder Schulessen in Bio-Qualität selbstverständlich wird.