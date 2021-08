Leobner Ehepaar wurde Opfer von Anlagebetrügern

Das Ehepaar (77 und 82 Jahre alt) aus Leoben machte sich im Dezember 2020 im Internet über verschiedene Anlageformen schlau. Dabei wurden sie auf zwei Firmen, eine mit Sitz in England und eine mit Sitz in Irland, aufmerksam. Die beiden Firmen boten den Steirern telefonisch und schriftlich Zinsen für Festgeldverträge an.