Nach Unfall mit Moped-Lenker weitergefahren

Der 28-jährige Moped-Fahrer aus Villach-Land war am Dienstag gegen 15.40 Uhr entlang der Gewerbezeile in Villach in Richtung stadteinwärts unterwegs. „Dabei kam ihm laut eigenen Angaben ein Pkw-Lenker mit einem kleinen schwarzen Auto in einer Kurve trotz Sperrlinie auf seiner Fahrbahnseite entgegen“, schilderte in Polizist. Der Moped-Lenker konnte gerade noch ausweichen, kam in weiterer Folge aber von der Fahrbahn ab und stürzte.