Ein Frauenmord, der vielleicht zu verhindern war

Nur Stunden vor der Tat im Februar kam es wieder zu einem Gewaltausbruch in der Wohnung der Frau in Wien-Favoriten. Es flogen Gläser, dann stieß er sie in die Scherben, verdrosch die Blutende mit einem Schuh. Und ging „spazieren, weil ich gewusst hab, sie wird sich so schnell nicht beruhigen“! Beruhigen? Wovon? Von der zerschnittenen Hand, weshalb sie letztlich die Rettung gerufen hatte und ins Spital kam? Dem Taxifahrer, der sie heimbrachte, erzählte sie, dass sie Angst habe vor ihm.