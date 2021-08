Innsbruck will für ein „Blackout“ gerüstet sein

„Sicherheit für alle Stadtteile in Innsbruck“

Die Feuerwehrhäuser seien zudem wichtige Anlaufstellen für die Bevölkerung. „Dort kann die Rettungskette in Gang gesetzt werden, wenn Telefonnetze zusammenbrechen. Auch als Ort für Material- und Essensausgabe, als zuverlässiger Informationsstandort und auch als Wärmestube gewährleisten die Feuerwehrhäuser die Grundversorgung und Sicherheit in den Stadtteilen“, sagt Anzengruber.