Lenker krachte nach Wespenstich in Gegenverkehr

Am Dienstagvormittag geriet der niederösterreichische Pkw-Lenker auf der B50 in Fahrtrichtung Eisenstadt in den Gegenverkehr. Laut Landespolizeidirektion Burgenland wurde der 33-Jährige zuvor während der Fahrt von einer Wespe gestochen. Da auch der entgegenkommende Lenker eines Kühltransporters nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, kam es zu dem fatalen Zusammenstoß.