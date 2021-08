U21 vor Norwegen: Ohne Demir, aber mit Affengruber

Ohne den zum A-Team aufgerückten Barcelona-Legionär Yusuf Demir und mit Debütant David Affengruber (Sturm Graz) geht Österreichs U21-Nationalteam in die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele in Drammen gegen Norwegen (3. September, 18.00 Uhr) und in Ried/Innkreis gegen Aserbaidschan (7. September, 18.00 /beide live ORF Sport +). Teamchef Werner Gregoritsch gab am Dienstag seinen Kader bekannt, der gegenüber dem Frühjahr nur minimal verändert ist.