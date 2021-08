Mahmoud war in der Hölle

Auch Mahmoud hätte sterben sollen. „Wir wurden also den Richtern vorgeführt. Sie verlassen die Anklagepunkte. Ich wollte mich verteidigen, aber ich wurde angebrüllt, ich solle den Mund halten.“ Am Ende sollte Mahmoud nur eine Frage beantworten: „Gibst du ein TV-Interview, in dem du deine Freunde verrätst?“ Mahmoud antwortete: „Ich habe doch nichts getan.“ Der Richter wiederholte die Frage und sagte: „Entweder TV-Interview oder Exekution.“ Mahmoud überlegte. Aber er wollte seine Freunde nicht verraten: „Ich habe nichts zu sagen.“ Der Richter schmiss in raus.