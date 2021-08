Leon Pauger bei U23-WM wie ein Fisch im Wasser

Endlich wieder einmal ein richtiges Erfolgserlebnis für Ländle-Triathlet Leon Pauger. Nachdem es in der bisherigen Saison für den Bregenzer nicht wirklich rund lief, konnte der 22-Jährige am Samstag im kanadischen Edmonton den sechsten Platz über die Olympische Distanz erkämpfen. Besonders beeindruckend war Paugers Leistung im Schwimmen, mit der er sich vor dem ersten Wechsel an die Spitze des Feldes bringen konnte.