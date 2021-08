Handyvideo überführte Schläger

Ein Handyvideo ist zwei Schlägern zum Verhängnis geworden. Sie schlugen am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen 18-jährigen Salzburger am Rudolfskai. Er wurde durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Ein Zeuge hatte die Schlägerei mitgefilmt - und mithilfe dieses Videos gelang es der Polizei wenig später, die beiden Tatverdächtigen zu fassen. Dabei handelt es sich um zwei in Salzburg lebende Rumänen im Alter von 14 und 18 Jahren - sie konnten von der Polizei in der Nähe angehalten werden.