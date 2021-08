Betrunkener flüchtet vor Polizei

Am Samstag in den frühen Morgenstunden war ein 25-jähriger Autolenker aus Salzburg in Salzburg-Lehen unterwegs. Als er hinter sich eine Polizeistreife fahren sah, gab er ordentlich gas und raste stadtauswärts davon. Die Streife konnte den Mann jedoch wenig später anhalten. Der Alkomat-Test ergab 1,22 Promille, außerdem besitzt er keinen gültigen Führerschein. Detail am Rande: In seinem Kofferraum wurden entfremdete Kennzeichen sichergestellt. Er wird mehrfach angezeigt, die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen.