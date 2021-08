Neumayer kehrt in Zermatt auf Schnee zurück

Skifirma und Kopfsponsor blieben treu

„Zum Glück sind mir Kopfsponsor und Skifirma treu geblieben“, betonte Salomon-Pilot Neumayer. Der in Zermatt auf Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr und Co. trifft: Die Gruppe Speed 1 trainiert seit ein paar Tagen am Fuße des Matterhorns. Während die Riesentorläufer um Stefan Brennsteiner und Roli Leitinger im 39 Kilometer entfernten Saas Fee, einem Skigebiet von Peter Schröcksnadel, ihre Zelte aufschlagen.