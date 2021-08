Mann mit dem Zauberfuß: Leipzig feiert Szoboszlai

Beim 4:0 im Cup in Sandhausen wurde er für seine ersten RB-Pflichtspielminuten eingewechselt - und machte sofort ein Tor. Und nun durfte er gegen den VfB erstmals von Beginn an ran. „Ich hatte in dieser Woche das Gefühl, dass er nun völlig bereit ist“, sagte Marsch. Und Szoboszlai zeigte, was man von ihm erwarten kann. Laufstark, ein gutes Auge für den Nebenmann und eine glänzende Technik. Bei seinen Treffern flatterten die Bälle, nahezu ansatzlos geschossen, ins Tor.