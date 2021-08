Für Einzel-WM-Debüt: Reise über den Großen Teich

Auf die bevorstehende Einzel-WM über die Olympische Distanz (1,5 km, 40 km, 10 km) im Hawrelak Park, für die sich der 22-Jährige mit dem achten Rang bei der U-23-Europameisterschaft in Kitzbühel qualifiziert hatte, blickt Pauger naturgemäß optimistisch: „Ich freue mich sehr auf meine erste Teilnahme an einer WM“, so der Triathlet vom Pro Cycle Team Bregenz, der mit einer Top10-Platzierung auch den A-Kaderstatus für das kommende Jahr fixieren würde.