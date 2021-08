Pfiffige Idee: Gastro sucht die jungen Superstars!

Nichts versalzt den steirischen Gastronomen so die Suppe, wie der eklatante Personalmangel; mittlerweile ein Überlebens-Problem - für den Wirt ums Eck genauso wie für die gehobene Küche. Der Grossauer-Clan will mit einer pfiffigen Idee junge Leute als Koch und Kellner an Bord hieven. Motto: „Gastro sucht den Superstar“.