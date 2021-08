1-2-3-Ticket: „Der Zug ist noch nicht abgefahren!“

Oberösterreich wählt bald einen neuen Landtag. Was das mit dem 1-2-3-Ticket zu tun hat? Dort rechnet sich der grüne Klimaschutzlandesrat Stefan Kaineder Chancen aus, danach mit der Volkspartei eine Koalition zu bilden. Nicht ganz zufällig wurde die Einigung in Sachen Klimaticket von der ebenfalls grünen Ministerin in Linz präsentiert.