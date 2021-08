„Westticket“ sorgt für politisches Säbelrasseln

Für 1095 Euro ein Jahr lang mit allen Öffis durch ganz Österreich fahren – ganz Österreich? Nein, in den Plänen der Verkehrsministerin ist die Ostregion nach wie vor nicht berücksichtigt. Das ist jene Region, in der rund 60 Prozent aller Öffi-Fahrer unterwegs sind. Mehr als eine Milliarde Menschen sind in Niederösterreicher, Wien und dem Burgenland pro Jahr mit Bus und Bahn unterwegs – und dennoch wurde der Abschluss der Verhandlungen mit dieser Mobilitätsregion nicht abgewartet. Entsprechend überrascht zeigte sich Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko: „Wir haben in den vergangenen Monaten gute Gespräche mit dem Bund geführt und uns auch einiges aufeinander zu bewegt, von einer bevorstehenden Lösung zu sprechen wäre aber eindeutig zu früh“, stellt der VP-Mann klar.