System-Kritik nach Rettung von 107 Chihuahuas

„Bessere Vernetzung notwendig“

Für Tierschützer ist klar, dass das System komplett versagt hat: „Es braucht eine bessere Vernetzung. Es kann nicht sein, dass in der Datenbank 29 Hunde gelistet sind, die Gemeinde aber nichts davon erfährt.“ Gearbeitet wird an einer Obergrenze bei der Hundehaltung, die noch nicht im NÖ Tierhaltegesetz geregelt ist. „Damit könnte man Tendenzen zum Animal Hoarding entgegenwirken“, so Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl. Es gebe schon „Detailgespräche“.