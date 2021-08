Zukunftspläne: Berufe bei „Lehre On Air“ erkunden

Mehr als 30 Kärntner Betriebe werden am Freitag, 24. September (13 bis 17 Uhr), wieder ihre Zelte und Ausstellungsstände auf dem Parkdeck der City Arkaden in Klagenfurt aufschlagen, um Jugendliche bei ihrer Berufswahl zu beraten. Die „Lehre On Air“ wird im Auftrag von Arbeitsmarktservice, Land Kärnten und der Industriellenvereinigung sowie in Kooperation mit der Berufs- und Bildungsorientierung und den City Arkaden kostenlos veranstaltet.