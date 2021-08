ÖFB in LASK-Causa verstrickt? „Unverständlich“

„Dieser Vorwurf ist für mich absolut unverständlich - sollte der tatsächlich einmal auftauchen, sehe ich dem ganz gelassen entgegen.“ So ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer am 12. August. Als ihn die „Krone“ mit einem Gerücht konfrontiert hatte, das bezüglich der Einstellung des Bundesliga-Verfahrens gegen den LASK wegen angeblicher Transferverstöße aus einer in die Causa verstrickten Anwaltskanzlei gekommen war: nämlich, dass der Senat 5 den LASK deshalb nicht habe verurteilen können, da der ÖFB die von der FIFA 2014 eingeführte und von den Linzern angeblich verletzte Third-Party-Ownership-Regel (TPO) erst Jahre später umgesetzt habe.