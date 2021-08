Graugänse haben dank Klimawandel mehr Nachwuchs

„Bei wärmeren Wintern konnten mehr Weibchen zu brüten beginnen. Insgesamt sind mehr Junge flügge geworden“, so die Forscher. Allgemein scheinen die Graugänse also positiv auf die Erwärmung zu reagieren, zumindest im alpinen Raum. „Diese Ergebnisse erweitern unser Verständnis über die Effekte von Umwelt-Veränderungen auf Populationsebene. Sie eröffnen neue Forschungsansätze über die ökologischen Folgen des Klimawandels“, so die Leiterin der Forschungsstelle in Grünau, Sonia Kleindorfer.