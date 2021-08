Eine Baustelle der Superlative im Kühtai

Kraftwerk unterirdisch

150 Meter unter Tag entsteht ein unterirdisches Pumpspeicherkraftwerk. „Dieses neue Kraftwerk erzeugt entweder elektrische Energie oder pumpt auf umgekehrtem Weg mit überschüssigem Strom Wasser vom neuen in den Finstertalspeicher“, erläutert Tiwag-Vorstand Johann Herdina das Prinzip. Es sei unglaublich, was in viereinhalb Monaten vorangegangen sei. „Wir sind im Zeitplan, den ersten Tunneldurchschlag konnten wir bereits feiern.“ Insgesamt seien mehr als 30 Tunnelkilometer entweder konventionell oder mit einer Tunnelmaschine durch den Fels zu graben.