Nach OP kann Schnittopfer mit Fingern wackeln

Nachkontrolle

Am Dienstag war der 34-Jährige, erstmals nach seiner Entlassung in der Vorwoche, zur ambulanten Nachkontrolle im Kepler Universitätsklinikum. Mikrochirurg Mihalic ist mit dem Verlauf nach der Entfernung der Nähte sehr zufrieden. „Wir sind froh, dass es schon so gut aussieht. Es wird bereits intensiv an der Beweglichkeit gearbeitet“, so Mihalic.