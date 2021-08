Anrainer über zu laute Bahnkreuzung verärgert

Genervt von den akustischen Warnsignalen einer Eisenbahnkreuzung fühlen sich viele Bürger in Pama im Burgenland. Sie sollen besonders laut sein und werden auch in den Nachtstunden nicht leiser gestellt, wird kritisiert. Dies hatte zur Folge, dass an den Signalgebern zuletzt sogar Sachbeschädigung verübt wurde.