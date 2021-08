4,1 Millionen Euro in Wiener Nobelhotel abgezweigt

Angeklagte zeigte sich geständig

Die von Verteidigerin Astrid Wagner vertretene Angeklagte legte vor einem Schöffensenat ein umfassendes Geständnis ab. „Alles, was gesagt wurde, ist so vorgefallen“, gab die Frau zu Protokoll. Sie selbst habe keine Aufzeichnungen über die eingesackten Beträge geführt. Sie vertraue der Schadensaufstellung des Hotels, in dem sie seit 1990 beschäftigt gewesen war.