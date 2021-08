Barca-Star Pique: „Yusuf Demir dribbelt wie Messi“

Demir sorgte in der Vorbereitung mit Barcelona für großes Aufsehen. In vier von fünf Testspielen stand er in der Startaufstellung, beim 3:0-Sieg gegen Stuttgart gelang ihm sogar sein erster Treffer für die Katalanen. Am Sonntag beim Saisonauftakt gegen Real Sociedad (4:2) musste der Österreicher noch auf der Bank Platz nehmen, obwohl spanische Medien sogar mit einem Platz in der Startaufstellung spekulierten.