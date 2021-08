Unwetter: Familie suchte in Jagdhütte Zuflucht

Bange Momente durchlebte am Montag eine deutsche Urlauberfamilie im Tiroler Zillertal. Die Eltern und ihre drei Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren gerieten beim Wandern in ein heftiges Gewitter. Die Familie fand schließlich in einer Jagdhütte Zuflucht und setzte dort einen Notruf ab. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da durch den Starkregen der Zufahrtsweg zur Hütte weggerissen worden war.